2019-11-28T21:25:10+03:00
Общество

Волонтеры ищут в Волжском сбежавшую собаку с травмой лапки

Питомец пропал в поселке Краснооктябрьский – убежал с передержки
Юлия Данильченко
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Фото: волонтерыФото: волонтеры
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Зоозащитники волгоградского приюта «Дино» ищут собаку по кличке Уна, которую они спасли и поместили на передержку в Волжском в поселке Краснооктябрьский, но та, увы, сбежала.

- Она 40-45 сантиметров в холке, гладкая, выглядит меньше, так как имеет тонкокостное строение. На собаке был черный ошейник с зеленой полоской. Но самое главное - травмирована передняя правая конечность. Не работает запястный сустав, шрамы, поломаны и вывернуты вверх пальцы. Такую сразу узнать можно, - рассказала «КП-Волгоград» волонтер Надежда.

Около трех недель Уна бродит по улицам и каждый день без еды и воды, в условиях холода и конкуренции для такой неприспособленной собачки может оказаться последним. В частном секторе расклеены объявления, но никто из местных жителей не отозвался. Волонтеры просят предоставить любую полезную информацию по номеру телефона: 8(927)53-19-343.

ИСТОЧНИК KP.RU

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