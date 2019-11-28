2019-11-28T19:20:18+03:00
Общество

В Астрахань из Турции привезли зараженные личинками мух мандарины

В партии было 23 тонны фруктов
Юлия Данильченко
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Благодаря внимательной работе сотрудников Россельхознадзора по Астраханской области турецкие мандарины, апельсины и лимоны, зараженные живыми личинками плодовых мух, не попали в продуктовые корзины жителей каспийской столицы. Крупная партия весом 23 тонны поступила на склад временного хранения ООО «Сан-Лайт Астрахань» 24-25 ноября. Цитрусовые хранились в вагонах-рефрижераторах, но это не спасло товар от средиземноморского паразита.

- Видовая принадлежность вредителя была подтверждена результатами энтомологической экспертизы, проведенной подведомственным Россельхознадзору Астраханским филиалом ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

По закону такой товар считается карантинным и ввозить его запрещено. Владельцу предложили три варианта развития событий: обеззаразить фрукты, вернуть их или уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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