Под Волгоградом для организации отдыха и туризма сдают в аренду лесные участки

СЕГОДНЯ 18:28 2019-11-28T18:28:54+03:00

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Два лесных участка площадью 3,3 гектара в Городищенском и Среднеахтубинском районах сдаются в аренду под рекреационную деятельность. Аукцион объявил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Будущим арендаторам предлагают открыть здесь новые места для отдыха и туризма, а также развития спорта и здорового образа жизни. Новые площадки обещают стать популярными среди горожан, ведь находятся недалеко от города-героя, да еще в лесном массиве, где как минимум свежий воздух и красивый вид.

Пока неясно, как скоро проекты воплотятся в жизнь и какую именно деятельность развернут там арендаторы, обозначены лишь сроки окончания конкурса. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службы облкомприроды, аукцион стартует 29 ноября, последний день приема заявок – 15 января. Уже 21 января 2020 года выберут победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU