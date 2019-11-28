2019-11-28T18:13:47+03:00
Общество

В Волгограде за неделю подешевел бензин АИ-92

Разница составила 52 копейки или 1,2%
Юлия Данильченко
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Для автомобилистов Волгоградской области хорошие новости от Волгоградстата: бензин АИ-92 упал в цене до 42,72 рублей за литр. Специалисты проанализировали стоимость топлива за неделю с 19 по 25 ноября 2019 года.

- По данным еженедельного мониторинга бензин марки АИ-92 в Волгограде подешевел на 1,2% или на 52 копейки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.

Ожидать снижения цен на другие виды топлива не приходится: марки АИ-95 и АИ-98 по-прежнему стоят 47,02 и 51,91 рубля соответственно. Кстати, в начале ноября аналитики отчитывались о незначительном подорожании 92-го до 43,24 рубля за литр (всего на 3 копейки). Тогда же в цене выросли 95-ый на 0,2%, 98-ой на 0,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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