Астраханские врачи провели уникальные операции двум младенцам

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-28T18:14:47+03:00

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Врачи «Областной детской клинической больницы имени Силищевой», которая находится в Астрахани, сделали невозможное: они провели две сложнейшие операции младенцам, чем спасли им жизнь. Дети родились раньше срока: один весил 770 грамм, другой – 830. Из-за недоношенности у них были врожденные пороки развития – гидроцефалия. Это когда жидкость скапливается в мозге и не выводится. Чтобы спасти таких детей, врачи проводят операцию по шунтированию головного мозга. Правда, условий много. Например, вес младенца должен быть не менее 2,5 кило. А эти малыши к моменту, когда операция требовалась катастрофически, набрали всего 1,4 и 2,1 килограмма. Но медики не отчаялись и рискнули.

- Первым этапом был установлен наружный вентрикулярный дренаж, а затем проведено вентрикуло-перитонеальное шунтирование, - рассказывает Алексей Пасека. – Дети хорошо перенесли двухчасовые операции, им успешно установлена шунтирующая система, которая осуществляет все необходимые функции по выводу жидкости из головного мозга, - рассказал Алексей Пасека, заведующий нейрохирургическим отделением-врач-нейрохирург ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой».

Малышам за всю их жизнь предстоит в среднем по пять операций, но при грамотном лечении они смогут жить полноценной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU