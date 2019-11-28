2019-11-28T17:22:23+03:00
Общество

Волгоградская ГАИ массово проверяет водителей на трезвость

Из-за пьяных лихачей на дорогах за год погибло 35 человек
Юлия Данильченко
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Статистика ДТП, в которых виноваты нетрезвые водители, ужасает: в 211 авариях погибло 35 жителей Волгоградской области, еще 298 попали в больницы с серьезными травмами. Регулярно ГАИ проводит массовые проверки автомобилистов. Сегодня, 28 ноября, ловили именно тех, кто рискует ездить подшофе. За такое вождение установлено серьезное наказание: либо крупный штраф и лишение прав, либо, если речь о повторном нарушении закона, и вовсе арест. Останавливали сотрудники полиции и тех, кто грубо нарушает ПДД.

- Согласно исследованиям, применение ремней безопасности снижает риск гибели при ДТП водителя и пассажиров переднего сидения на 40-50%, а пассажиров заднего сидения – на 25%. Примерно такое же снижение касается тяжёлых травм в результате ДТП. 70% спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни (для сравнения: подушки безопасности – 20%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Несмотря на неудобства, водителей просят всегда с пониманием относиться к профилактическим мероприятиям, так как они напрямую снижают риски аварий на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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