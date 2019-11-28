2019-11-28T16:14:43+03:00
Происшествия

Подняли суда и вертолеты: в Астраханской области неделю ищут пропавшего рыбака-охотника

К поискам подключили МЧС, спасателей, Росрыболовство и пограничников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МЧС по Астраханской области.Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
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Больше недели уже прошло с тех пор, как в полицию с заявлением о пропаже пришли родственники 65-летнего астраханца. Мужчина ушел на рыбалку еще 20 ноября и как в воду канул.

Мужчина любил поохотиться на дичь в низовьях Волги. В тот день он взял с собой ружье, сел на лодку «КРЫМ» (на которую поставил мотор «ЯМАХА-30») и отправился в район Огневки ВКК Главного Банка Икрянинского района Астраханской области. Не вернулся он с охоты ни в тот день, ни на следующий.

На второй день поисков в регионе развернули широкомасштабную операцию. К поискам подключили ГКУ АО «Волгоспас», а следователи СУ СК по региону организовали доследственную проверку.

23 ноября информацию о пропавшем охотнике довели до ФГБУ «Администрации морских портов Каспийского моря», ФГБУ Каспийский Филиал «Морспасслужба», ГКУ АО «Волгоспас», Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства, Пограничного управления ФСБ России по Астраханской области и Республике Калмыкия.

Астраханца ищут и капитаны судов, и спасатели, и волонтеры. На поиски отправили аэромобильная группа в составе 22 человек личного состава и 8 единиц техники. К обследованию акватории привлекли судно на воздушной подушке СВП «Аэроджет-10М». Проверили остров Искусственный, территорию раскатной части Каспийского моря, даже подняли вертолет Погрануправления. 26 ноября к поискам присоединилась группа катеров регионального ПУ ФСБ.

Но пропавшего охотника так и не нашли. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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