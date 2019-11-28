2019-11-28T15:50:41+03:00
Происшествия

Вторая Продольная в Волгограде встала в пробку из-за тройного ДТП с фурой

Все живы, отделались помятым железом, царапинами и шоком
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вторая продольная магистраль в Волгограде днем 28 ноября встала в длинную пробку. Причем не в час пик, а из-за ДТП, которое спровоцировал один из вечно спешащих водителей «Киа Рио». Это из-за него помяты три машины, включая фуру «Даф», а его иномарка ушла в столб.

Случилось это на пересечении улиц Огородной и Чигиринской. В соцсетях «диванные» эксперты тут же выдвинули гипотезу, что у длинномера отказали тормоза, и это фура помяла три машины. Но в ГУ МВД по региону «КП-Волгоград» эту информацию опровергли.

- Водитель «Киа Рио» при повороте не уступил дорогу грузовику и столкнулся с «ДАФом». Дальнобойщик, пытаясь избежать столкновения, ушел на правую полосу дороги и ударил автомобиль «Форд». Последнего от удара отбросило на «Фольксваген Джетту». Сам же виновник аварии от удара с фурой вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП, - рассказывают в полицейском ведомстве.

По счастливой случайности никто не пострадал. Движение на данном участке затруднено. На месте работают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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