2019-11-28T15:26:50+03:00
Происшествия

Под Волгоградом на трассе перевернулся грузовик с цистерной вина

Водителя увезли в больницу с травмами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ДТП произошло в Калачевском районе.ДТП произошло в Калачевском районе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Опять крупное ДТП на волгоградской трассе. Сегодня, 28 ноября, попала в аварию автоцистерна, которая везла виноматериал. К счастью, никого не снесла на дороге. Но вот сам грузовик на скорости улетел в кювет и перевернулся.

Водитель не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 13.30 на 91-м километре федеральной трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» (это в Калачевском районе Волгоградской области).

56-летний водитель автоцистерны «Мерседес» мчался со стороны Ростова-на-Дону в Волгоград. Да так разогнался, что не вписался в поворот и не справился с управлением. Машина на скорости вылетела на обочину, а оттуда перевернулась в кювет.

Из пробитой цистерны виноматериал вылился на землю. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из пробитой цистерны виноматериал вылился на землю.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель чудом остался жив. А вот цистерна помялась изрядно, и вино потихоньку вылилось на землю.

- Водителя с ушибами и переломом «скорая» увезла в больницу, - уточняют в региональном Главке.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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