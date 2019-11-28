Под Волгоградом на трассе перевернулся грузовик с цистерной вина
Опять крупное ДТП на волгоградской трассе. Сегодня, 28 ноября, попала в аварию автоцистерна, которая везла виноматериал. К счастью, никого не снесла на дороге. Но вот сам грузовик на скорости улетел в кювет и перевернулся.
Водитель не справился с управлением.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 13.30 на 91-м километре федеральной трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» (это в Калачевском районе Волгоградской области).
56-летний водитель автоцистерны «Мерседес» мчался со стороны Ростова-на-Дону в Волгоград. Да так разогнался, что не вписался в поворот и не справился с управлением. Машина на скорости вылетела на обочину, а оттуда перевернулась в кювет.
Из пробитой цистерны виноматериал вылился на землю.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Водитель чудом остался жив. А вот цистерна помялась изрядно, и вино потихоньку вылилось на землю.
- Водителя с ушибами и переломом «скорая» увезла в больницу, - уточняют в региональном Главке.
На месте работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU