Фуд-корт на Центральном рынке открывают в Волгограде

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-28T15:08:37+03:00

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На Центральном рынке Волгограда в эту субботу откроют Аллею – место, где можно встретиться с друзьями, поесть, насладиться ароматом вкусного кофе, послушать хорошую музыку, повеселиться и потанцевать. Общественное пространство с множеством ресторанчиков, кофеен и баров распахнет двери 30 ноября 2019 года в 15 часов. Организаторы надеются, что это будет модный фуд-корт.

- Торжественных речей и разрезания ленточки не будет, - рассказал «КП-Волгоград» помощник директора МУП «Центральный рынок» по связям с общественностью Станислав Анищенко. – Мы просто откроем двери для гостей. В 20.00 начнется концерт. Первой на сцену выйдет группа «Субботний вечер», затем кавер-группа «Шестое чувство». В перерыве между ними устроят розыгрыш iPhone. А после раскачивать публику будут диджеи.

А пока все заведения намывают столы и посуду, закупают провиант и готовятся к открытию. Начиная с 1 декабря фуд-зона будет работать с 12 дня до 12 ночи, а в выходные еще дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU