2019-11-28T14:51:54+03:00
Экономика

108 тысяч рублей на каждого: депозиты волгоградцев за три года выросли на треть

В среднем житель Волгоградской области смог накопить примерно пять средних зарплат
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Удивительно, но факт: доходы падают, а вклады в банках растут.Удивительно, но факт: доходы падают, а вклады в банках растут.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Невероятно, но факт: зарплаты не растут, доходы тоже, а, между тем, депозитные вклады увеличиваются. Причем такая динамика отмечена как в целом по России, так и в Волгоградской области в частности. За последние три года банковские накопления волгоградцев выросли на треть, а точнее на 29%. Такую статистику представили эксперты РИА, которые составили рейтинг регионов по вкладам населения.

Согласно данным Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения. За девять лет эти вклады утроились. На сегодняшний день в перерасчете на одного жителя России приходится 200 тысяч депозитов. Правда, объемом вкладов выше этого уровня могут похвастаться только 9 регионов страны: Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Тюменская и Московская области. А Москва вообще шесть раз богаче регионов (и именно столичные цифры сильно искажают среднюю картину по стране).

Так, в Волгоградской области средний размер вклада составляет 108,8 тысяч рублей. С этим показателем мы занимаем только 50-ю строчку рейтинга (из 82-х субъектов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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