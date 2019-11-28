2019-11-28T14:58:15+03:00
Происшествия

Заснул за рулем: на трассе Волгоград-Астрахань в жуткой аварии двое погибли, ребенок - в больнице

Лоб в лоб столкнулись «Лада» и микроавтобус [фото]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В "Ладе" никто не выжил. Фото ГУ МВД по Астраханской области.В "Ладе" никто не выжил. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Жуткая картина предстала сотрудникам астраханской полиции, прибывшим на сообщение об аварии на трассе Волгоград-Астрахань: одна машина перевернута в кювете, вторая - разбита, от третьей осталась только груда металла. В легковушке погибли водитель и его пассажир.

"Баргузин" от удара отбросило в кювет, где микроавтобус перевернулся. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

"Баргузин" от удара отбросило в кювет, где микроавтобус перевернулся. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Случилось это сегодня, 28 ноября, 11 часов 30 минут около села Косика на 1274-м километре трассы Р-22 «Каспий». «Лада четырнадцатой модели лоб в лоб протаранила сначала микроавтобус «Баргузин», который от удара перевернулся, а потом врезалась в грузовик.

Мужчины, которые были в микроавтобусы чудом выжили. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Мужчины, которые были в микроавтобусы чудом выжили. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» заснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате он и его пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Двое мужчин, находившиеся в салоне перевернувшегося микроавтобуса, доставлены в больницу с ушибами конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Пострадал также 14-летний подросток, который находился в микроавтобусе. У него закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Авария произошла неподалеку от села Косика. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Авария произошла неподалеку от села Косика. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас на месте аварии работают ГИБДД и следственного отдела ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области.

- Устанавливаются личности погибших, проводится процессуальная проверка, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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