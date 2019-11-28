Заснул за рулем: на трассе Волгоград-Астрахань в жуткой аварии двое погибли, ребенок - в больнице

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-28T14:58:15+03:00

В "Ладе" никто не выжил. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Жуткая картина предстала сотрудникам астраханской полиции, прибывшим на сообщение об аварии на трассе Волгоград-Астрахань: одна машина перевернута в кювете, вторая - разбита, от третьей осталась только груда металла. В легковушке погибли водитель и его пассажир.

"Баргузин" от удара отбросило в кювет, где микроавтобус перевернулся. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Случилось это сегодня, 28 ноября, 11 часов 30 минут около села Косика на 1274-м километре трассы Р-22 «Каспий». «Лада четырнадцатой модели лоб в лоб протаранила сначала микроавтобус «Баргузин», который от удара перевернулся, а потом врезалась в грузовик.

Мужчины, которые были в микроавтобусы чудом выжили. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» заснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате он и его пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Двое мужчин, находившиеся в салоне перевернувшегося микроавтобуса, доставлены в больницу с ушибами конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Пострадал также 14-летний подросток, который находился в микроавтобусе. У него закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Авария произошла неподалеку от села Косика. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас на месте аварии работают ГИБДД и следственного отдела ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области.

- Устанавливаются личности погибших, проводится процессуальная проверка, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU