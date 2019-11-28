Заснул за рулем: на трассе Волгоград-Астрахань в жуткой аварии двое погибли, ребенок - в больнице
Жуткая картина предстала сотрудникам астраханской полиции, прибывшим на сообщение об аварии на трассе Волгоград-Астрахань: одна машина перевернута в кювете, вторая - разбита, от третьей осталась только груда металла. В легковушке погибли водитель и его пассажир.
"Баргузин" от удара отбросило в кювет, где микроавтобус перевернулся. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Случилось это сегодня, 28 ноября, 11 часов 30 минут около села Косика на 1274-м километре трассы Р-22 «Каспий». «Лада четырнадцатой модели лоб в лоб протаранила сначала микроавтобус «Баргузин», который от удара перевернулся, а потом врезалась в грузовик.
Мужчины, которые были в микроавтобусы чудом выжили. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» заснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате он и его пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Двое мужчин, находившиеся в салоне перевернувшегося микроавтобуса, доставлены в больницу с ушибами конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
Пострадал также 14-летний подросток, который находился в микроавтобусе. У него закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.
Авария произошла неподалеку от села Косика. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Сейчас на месте аварии работают ГИБДД и следственного отдела ОМВД России по Енотаевскому району Астраханской области.
- Устанавливаются личности погибших, проводится процессуальная проверка, - добавляют в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU