2019-11-28T14:05:04+03:00
Происшествия

Вскрыл три машины: в Волгограде поймали рецидивиста-угонщика

25-летнего парня за рулем чужого автомобиля поймали гаишники
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторые водители возмущаются, когда инспекторы ДПС останавливают их для проверки, а, между тем, именно так на днях удалось задержать угонщика машины. Рано утром 27 ноября сотрудники ГИБДД остановили в Краснооктябрьском районе Волгограда «ВАЗ-21099», а за рулем оказался 25-летний нетрезвый мужчина. Попросили предъявить документы, но и их у парня не оказалось. Выяснилось, что машина чужая.

- В тоже время в полицию поступило заявление от 36-летнего волгоградца о пропаже его «девяносто девятой», которая была припаркована у дома по улице Богунской. Почти одновременно пришли и еще двое жителей этой же многоэтажки. Они заявили, что кто-то взломал их машины и пытался угнать. Оказалось, что все это дело рук одного и того же задержанного, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Этот 25-летний житель Дубовского района приехал в Волгоград в гости к другу. Всю ночь они выпивали, а утром ушел гулять. Тут ему и пришла мысль угнать машину, чтобы покататься по городу. Вскрыл сначала «ВАЗ-2105», но завести ее не смог. Потом попытался угнать «девятку», но тоже не завел. А вот «ВАЗ-21099» завелась. Правда, далеко на ней он не уехал, его остановили гаишники.

Задержанный, к слову, уже был судим. Теперь на него завели новое дело за угон, и грозит ему до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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