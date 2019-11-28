Два астраханца обокрали магазин быттехники ради куража
Иногда правы те, кто говорит, что современной молодежи не хватает «советской» дисциплины. Раньше молодым парням «драйва» хватало на заводах и фабриках, а сегодня они ради куража идут воровать. Вот, в Астрахани два парня обокрали магазин, чтобы, как они потом признались, испытать острые ощущения.
Заявление в полицию поступило из сетевого супермаркета цифровой техники. Продавцы рассказали, что у них пропали два портативных зарядных устройства и наушники. По записям видеокамер установили, что украли их два парня, которые долго крутились у полок, а потом тихонько положили товар во внутренний карман куртки и ушли.
Задержали их уже через пару часов. Воришками оказались два 25-летних жителей села Успенка Ахтубинского района Астраханской области. Причем в деньгах они сильно не нуждаются, и украденные вещи вполне могли купить.
- Сейчас молодые люди находятся на подписке о невыезде. А вообще за содеянное по закону предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточняют в ГУ МВД по Астраханской области.
В Астрахани парни обворовали магазин ради острых ощущений.
ИСТОЧНИК KP.RU