2019-11-28T13:18:13+03:00
Происшествия

Два астраханца обокрали магазин быттехники ради куража

Парням захотелось острых ощущений, теперь им грозит до 5 лет колонии [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Иногда правы те, кто говорит, что современной молодежи не хватает «советской» дисциплины. Раньше молодым парням «драйва» хватало на заводах и фабриках, а сегодня они ради куража идут воровать. Вот, в Астрахани два парня обокрали магазин, чтобы, как они потом признались, испытать острые ощущения.

Заявление в полицию поступило из сетевого супермаркета цифровой техники. Продавцы рассказали, что у них пропали два портативных зарядных устройства и наушники. По записям видеокамер установили, что украли их два парня, которые долго крутились у полок, а потом тихонько положили товар во внутренний карман куртки и ушли.

Задержали их уже через пару часов. Воришками оказались два 25-летних жителей села Успенка Ахтубинского района Астраханской области. Причем в деньгах они сильно не нуждаются, и украденные вещи вполне могли купить.

- Сейчас молодые люди находятся на подписке о невыезде. А вообще за содеянное по закону предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточняют в ГУ МВД по Астраханской области.

В Астрахани парни обворовали магазин ради острых ощущений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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