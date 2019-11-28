2019-11-28T12:03:42+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали студента за воровством бензина с машин

Парень сливал чужое топливо, чтобы заправлять свое авто
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бензин нынче такое дорогое удовольствие, что некоторые решаются даже на его кражу. В Волгограде на этом поймали 19-летнего парня. Теперь его грозит колония.

А вскрылись преступные «вылазки» молодого человека, когда в полицию обратился 49-летний владелец «ВАЗ-21213». Мужчина рассказал, что вечером 26 ноября оставил свою «Ниву» во дворе дома по улице Турбинная, а на следующее утро обнаружил, что из бака кто-то слил 25 литров бензина.

Полицейские опросили соседей и нашли очевидцев, которые заметили чужую машину во дворе и подозрительного парня. По этим описаниям правоохранители и вычислили преступника. им оказался 19-летний студент местного колледжа.

В полиции парень пояснил, что недавно отец подарил ему машину, и чтобы не тратить деньги на ее заправку, он решил сливать топливо в автомобилях, которые волгоградцы оставляют во дворах.

- При досмотре транспортного средства подозреваемого стражи порядка обнаружили в багажнике 4 канистры, шланг и лейку, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Теперь студент проходит по уголовному делу по статье «Кража». И грозит ему за воровство бензина до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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