2019-11-28T13:17:41+03:00
Общество

Владиславу Ковалю - 70: Готовлю новую выставку и полон творческих замыслов

28 ноября известный художник отмечает юбилей
Екатерина МАЛИНИНА
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Владислав Коваль собирается удивить поклонником новыми работами весной.Владислав Коваль собирается удивить поклонником новыми работами весной.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Владислав Коваль 28 ноября отмечает 70-летний юбилей. Корреспонденту «Комсомолки» пришлось дозваниваться несколько часов, чтобы телефон художника наконец-то оказался свободным. Ведь Владислав Эдуардович принимает поздравления не только волгоградцев. Его творения радуют глаз людей и в России, и за рубежом. У него есть работы в станковой живописи, в книжной графике, в промографике, в почтовой миниатюре, в плакате. ОН автор дизайна монет и наград. Одна из последних работ – памятный знак в честь юбилея Александры Пахмутовой

Он не останавливается не достигнутом, и в 70 продолжает творческие поиски и эксперименты.

- Для меня сейчас главное здоровье, что старику еще надо? – скромничает художник. Ведь планы у него как всегда грандиозные.

- Хочу к весне сделать отдельную выставку в новом направлении - квадромбы. Вы будете очень удивлены тем, что увидите.

СПРАВКА «КП»

Владислав Коваль родился 28 ноября 1949 года в небольшом городке на северном Кавказе. Вскоре родители переехали в Волжский. С детства началось увлечение коллекционированием марок, любовь к которым сохранилась до сих пор. После учебы в Московском полиграфическом институте переехал жить в Волгоград, где и творит до сих пор. Среди его известных работ «ВЕК», «Пирамида»; трансформер-полиптихи: «И сотворил Бог человека», «СССР», "Эпоха" «Реквием по черному квадрату, картины: «Степь», «Колыбельная», «Списание на берег», «Сталинградская мадонна», «Четыре всадника Апокалипсиса». Он разрабатывал герба для Аллы Пугачевой и Максима Галкина, для Никаса Сафронова, Вагита Алекперова, Николая Максюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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