На ремонт Волгоградской областной больницы выделили почти 40 миллионов рублей
Волгоградскую областную больницу ждет масштабное обновление. На ремонт медучреждению выделили из бюджета почти 4- миллионов рублей. А точнее - 39,8 миллиона рублей. Сейчас строительные работы уже идут в приемном отделении хирургического корпуса. Как отмечают волгоградские власти, оно будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи и позволит повысить уровень диагностики, обследования пациентов хирургического профиля.
В облбольнице, напомним, уже заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. И, надо сказать, заработал успешно: очередей нет, пациенты быстро проходят необходимые обследования и получают химиотерапию в дневном стационаре, для них организован «зеленый коридор».
Напомним, что подобные Центры до конца 2019 года появятся еще в больнице Фишера в Волжском, Михайловской и Камышинской ЦРБ и больнице №15 Красноармейского района Волгограда.
ИСТОЧНИК KP.RU