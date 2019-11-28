2019-11-28T11:43:15+03:00
Общество

На ремонт Волгоградской областной больницы выделили почти 40 миллионов рублей

Сейчас работы идут в приемном отделении хирургического корпуса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградскую областную больницу ждет масштабное обновление. На ремонт медучреждению выделили из бюджета почти 4- миллионов рублей. А точнее - 39,8 миллиона рублей. Сейчас строительные работы уже идут в приемном отделении хирургического корпуса. Как отмечают волгоградские власти, оно будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи и позволит повысить уровень диагностики, обследования пациентов хирургического профиля.

В облбольнице, напомним, уже заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. И, надо сказать, заработал успешно: очередей нет, пациенты быстро проходят необходимые обследования и получают химиотерапию в дневном стационаре, для них организован «зеленый коридор».

Напомним, что подобные Центры до конца 2019 года появятся еще в больнице Фишера в Волжском, Михайловской и Камышинской ЦРБ и больнице №15 Красноармейского района Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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