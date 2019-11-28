«Ротор» проведет два сбора в Турции, а на Кипре поборется за Кубок ФНЛ

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-28T11:13:46+03:00

А сейчас команда сине-голубых ушла в отпуск на полтора месяца

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«Ротор» завершил первую часть сезона 2019/2020 на первом месте турнирной таблицы Олипм-Первенство ФНЛ, и с чувством выполненного долга ушел в отпуск. До 12 января команда будет отдыхать и набираться сил, а потом отправится на сборы. Как рассказали «КП-Волгоград» в клубе, первый тренировочный сбор сине-голубые проведут в турецком Белеке.

- Всего же программа подготовки к возобновлению сезона будет включать три учебно-тренировочных сбора. Медосмотр игроки пройдут 27 января в Москве, а уже 28 числа снова отправятся в Турцию, - уточняют в пресс-службе спортклуба.

А в феврале команда полетит на Кипр, где в городе Пафос уже традиционно поборется за Кубок ФНЛ. Там подопечные Игоря Меньщикова пробудут с 13 по 28 февраля. К слову, за участие «Ротора» в Кубке из бюджета заплатят ни много, ни мало - 4,6 миллиона рублей.

Соперники уже определены. «Ротор» попал в группу «А», и на групповом этапе сине-голубые сыграют с красноярским «Енисеем», сборной России u-20 и футбольным клубом «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Фото с сайта СК "Ротор".

Отметим, что в девятом по счету розыгрыше турнира примет участие восемь команд ФНЛ, включая лидера Олимп-ФНЛ «Ротор», а также 3-ю и 4-ю команды «Химки» и «Чертаново» соответственно, три клуба Премьер-Лиги, три - из ПФЛ, ФК «Рига», а также – впервые в истории – сборная России для игроков до 20 лет.

Весенняя часть ОЛИМП-Первенства ФНЛ 2019/2020, напомним, стартует 9 марта. Сине-голубые примут на своем поле футбольный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU