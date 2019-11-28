В Волгограде на улице Кирова со второй попытки построят детсад

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-28T10:58:23+03:00

До конца года мэрия выберет компанию, которая будет возводить двухэтажное здание

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В администрации Волгограда решили вернуться к строительству детского сада в Кировском районе. И уже объявили аукцион на поиск подрядчика, который будет возводить новое двухэтажное здание. Выбрать подрядчика должны до конца 2019-го.

Разместится детсад на улице Кирова. Он будет рассчитан 140 мест. В нем будет семь групп, в том числе детей ясельного возраста.

Напомним, этот детский сад начали строить еще в 2011 году. Но при проектировании допустили ряд критических ошибок, а потом еще и подрядчик неправильно сделал ряд работ, и на начальном этапе стройку «заморозили».

- Чтобы заново приступить к строительству на этом месте современного детсада, муниципалитет разработал новую проектную документацию, отвечающую всем современным требованиям, что подтвердила госэкспертиза, - отмечают в мэрии Волгограда.

По проекту в двухэтажном здании будут не только современные просторные группы с зонами для отдыха и для занятий, но и спортзал, зал для музыкальных занятий, столовая, медицинский центр и другие помещения.

- Вокруг детсада застройщик сделает комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы воспитанников по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU