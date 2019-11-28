В Астрахань и Москву едут мигранты, находящиеся в розыске за мошеничество и хулиганство

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-28T10:42:29+03:00

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Жители среднеазиатских республик едут в Россию в основном для заработка. Они проходят пограничный контроль и те, у кого документы в порядке, отправляются обеспечивать свою семью. Но есть и такие товарищи, кто пытается попасть в страну, чтобы избежать наказания в своей. За последние несколько месяцев собирались пересечь границу четверо. Один разыскивался в Таджикистане за серьезное хулиганство, второй за тяжкий вред здоровью – его поймали в поезде Душанбе-Москва. Еще в отношении одного в Узбекистане возбудили уголовное дело за мошенничество. А 22 летняя девушка находилась в розыске в своей стране, потому что сбежала из дома и не давал о себе знать.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, всех разыскиваемых граждан передали полиции, которая будет решать, что делать с нарушителями. Скорее всего, четверых отправят на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU