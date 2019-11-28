2019-11-28T09:58:43+03:00
Происшествия

Волгоградские полицейские нашли пропавшего в Омске подростка

Мальчишка путешествовал по стране автостопом
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчик сбегал уже много раз, но впервые так надолго. Фото: СУ СК по Омской областиМальчик сбегал уже много раз, но впервые так надолго. Фото: СУ СК по Омской области
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В полицию позвонили продавцы Рижского рынка, расположенного возле московской трассе в районе Михайловки. Они рассказали, что по торговым рядам бродит мальчика. На вид парню лет 15 и взрослых рядом с ним нет. Полицейские тут же выехали на вызов. Мальчишку нашли, опросили, доставили в дежурную часть и пробили по базам разыскиваемых. оказалось, что парень с 10 ноября находится в федеральном розыске. Он убежал из села Поповка Омской области. До этого подросток неоднократно уходил из дома, и каждый раз возвращался через пару дней. Но не в этот раз. По словам мальчишки, он проехал автостопом от Омска до Волгограда и собирался путешествовать дальше.

- Полицейские Михайловки сообщили о найденном ребенке коллегам в Омск, накормили, нашли место, где мальчишка может отдохнуть. До момента, пока за ним не приедут сотрудники из Омска, подросток будет находится в социально-реабилитационном центре Волгограда, - сообщили "КП-Волгоград"в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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