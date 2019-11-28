В Волжском в аварии с маршруткой пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-28T09:41:50+03:00

В маршрутке находились два пассажира. Они и пострадали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария в городе Волжском произошла на улице Кирова утром 27 ноября. 45-летний мужчина на «Ниве Шевроле» решил развернуться. Он решился на рисковый маневр, когда на встречной полосе ехала маршрутка 24А. Завершить разворот водитель не успел – врезался в «ГАЗель».

В результате аварии пострадали два пассажира общественного транспорта: 46-летний мужчиа и 40-летняя женщина. Их на «скорой» отвезли в больницу с травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Еще одна серьезная авария случилась в Центральном районе. 27-летний парень на БМВ спускался по 13-й Гвардейской в сторону проспекта Ленина. Он столкнулся с «Киа Рио», за рулем которой была 60-летняя женщина. В ДТП пострадали двое: водитель «БМВ» и 27-летняя пассажирка из «Киа».

В Николаевском районе водитель погиб в аварии. 31-летний мужчина на «Хендае» ехал по дороге Самара – Волгоград, не справился с управлением, выехал на левую обочину и перевернулся в кювет. Скорость у машины была большой, и последствия очень тяжелыми. Мужчину до больницы довезли, но он умер на операционном столе.

ИСТОЧНИК KP.RU