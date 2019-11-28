2019-11-28T08:41:20+03:00
Общество

В Волгограде 90-летний ветеран только через суд добился выплаты ко Дню Победы

Пенсионный фонд отказывается считать его участником Великой Отечественной войны
Екатерина МАЛИНИНА
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Участников войны осталось совсем немного.Участников войны осталось совсем немного.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На великие даты участники Великой Отечественной войны получают единовременные денежные выплаты. Тех, кто принимал участие в боях, осталось совсем немного. Но даже им приходится доказывать, что они имеют право на эти суммы. В прокуратуру обратился 90-летний ветеран. Он не получил к 8 мая 2019 года 10 тысяч рублей, которые Пенсионный фонд выделил всем участникам ВОВ. Дело в том, что мужчина действительно не воевал, зато был среди тех, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. А они по закону приравнены к участникам ВОВ.

Прокуратура суд выиграла, по решению ему обязаны были выдать эту сумму, но Пенсионный фонд решил оспорить его в апелляционной инстанции.

- Волгоградский областной суд оставил приговор в силе. Так что мужчина получит положенные деньги, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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