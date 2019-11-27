2019-11-27T20:49:34+03:00
Политика

Житель Волгоградской области нашел во дворе мину времен войны

Снаряд оперативно транспортировали и уничтожили на военном полигоне
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба Минобороны.Фото: пресс-служба Минобороны.
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Уже более 2,5 тысяч боеприпасов всевозможных калибров нашли и уничтожили на территории Волгоградской области в 2019 году. Очередной снаряд, напоминающий о жестоких сражениях во время Великой Отечественной войны, обнаружил житель города Котельниково. Мужчина проживал в частном домовладении. Во время земельных работ во дворе он наткнулся на 82-миллиметровую минометную мину. Ошарашенный такой находкой хозяин поспешил сообщить об этом в правоохранительные органы, откуда информация поступила к военным.

- Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области. Саперы транспортировали снаряд на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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