2019-11-27T20:30:22+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» подписал контракт с новым игроком

До этого Сергей Макаров играл за белорусский «Ислочь»
Юлия Данильченко
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Фото: ФК РоторФото: ФК Ротор
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Ближайшие 2,5 года молодой футболист Сергей Макаров будет играть за волгоградский «Ротор». Бывший игрок белорусского клуба «Ислочь», а также ряда российских команд, подписал контракт с ФК сине-голубых - пока что лидером ФНЛ-2019. Сергею 23 года, родом он из села Хабаровского края. Футболу его учил родной отец, после чего он выступал за «СКА-Энергию». За свою карьеру Макаров успел поиграть за молодежный состав «Локомотива», «Минск», в кипрском «Анортосисе» без участия в матчах. Предпоследний его клуб - «СКА-Хабаровск». В 2018 он перешел в «Ислочь».

- Рад вернуться в Россию и продолжить карьеру в «Роторе». Для меня это новый вызов и возможность поиграть в составе сильной команды, лидера ФНЛ. Своей игрой я собираюсь оправдать оказанное мне доверие. Ставлю перед собой только самые высокие цели — готов приложить все усилия, чтобы помочь команде выйти в премьер-лигу и не затеряться среди топовых команд страны! – прокомментировал Сергей Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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