В Волгоградской области подозреваемый на допросе пытался зарезать полицейского

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-27T18:20:37+03:00

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Около 11 утра 27 ноября в больницу Дубовского района госпитализировали сотрудника полиции с ножевыми ранениями. Напал на участкового 20-летний подозреваемый в воровстве. Случилось это прямо на допросе. Как установили правоохранители, сотрудник местного ОВД поехал в село Прямая Балка, чтобы допросить подозреваемого.

- В ходе беседы с сотрудником полиции молодой человек схватил нож, нанес майору полиции удары в область спины и головы. Полицейский в соответствии с «Законом о полиции» применил физическую силу, однако злоумышленнику удалось скрыться, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Убежал нападавший недалеко: в лесу его повязали оперативники и доставили в отделение полиции. Правда, и там буйный парень умудрился оказывать сопротивление, не понимая, что тем самым лишь усугубляет свое положение. Сейчас с ним работают сотрудники СК.

ИСТОЧНИК KP.RU