2019-11-27T20:31:16+03:00
Общество

На новогодние подарки для волгоградских детей потратят 8,8 миллионов рублей

Конкурс выиграл омский предприниматель
Юлия Данильченко
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Новогодние подарки для детишек Волгоградской области в 2019 году обойдутся бюджету в 8 821 070,08 рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок, где состоялся соответствующий аукцион. Выиграл его бизнесмен из Омска Владимир Матченко. Изначальная сумма контракта была заявлена вдвое выше - 15 897 551,78 рублей. Именно на эту сумму предполагалось закупить подарков в количестве 113 174 штук. Это традиционно кулечки с конфетами весом полкило и стоимостью примерно 140 рублей.

Среди участников были волгоградское «Народное предприятие «Конфил», а также АО «Рубин - 2000». Лишь последний предложил цену, близкую к реализации технического задания - 14 146 750 рублей. ИП Матченко потратит на один подарок в районе 80 рублей. Отметим, что лишь третья часть конфет может быть карамельной. Поставщик-победитель обязуется закупить конфеты без использования ГМО и консервантов, упаковка строго по ГОСТу, а также соблюсти все правила перевозки.

- Закупку муниципалитет проводит для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку, она не ведет к увеличению долговой нагрузки бюджета, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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