Под Волгоградом ребенку не платили пособия после смерти отца

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-27T17:27:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области помогла одной из местных жительниц в получении пенсии по потере кормильца, которая полагалась ее 13-летней дочери. Отец не проживал с семьей и в документах не числился, именно поэтому, когда его не стало, в отделе Пенсионного фонда отказались назначать выплаты. Самостоятельно женщина не могла решить этот вопрос. Все-таки и юристы, и сами судебные тяжбы стоили немало денег. Поэтому она написала жалобу в прокуратуру, где ее тщательно рассмотрели.

- В этой связи прокурором Среднеахтубинского в интересах несовершеннолетней предъявлено в суд заявление об установлении факта отцовства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В суд предоставили достоверные сведения об установленном отцовстве и ПФР ничего не оставалось, как выполнить теперь уже законные требования матери-одиночки.

ИСТОЧНИК KP.RU