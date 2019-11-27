Первые сваи вбиты: началось строительство обхода вокруг Волгограда

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-27T16:55:40+03:00

Первый этап строительства объездной магистрали завершат в 2024 году. Фото администрации ВО.

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Начало положено: первые 20 свай будущего моста через Волго-Донской канал (ВДСК) уже вбиты. Всего их будет 400. После того, как последняя свая будет вбита начнут возводить 22 опоры, по которым на 1,3 километра протянется новый мост и эстакада.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, одновременно дорожники снимают грунт для последующего возведения насыпи будущей дороги.

- На двухкилометровом участке уже формируется сама насыпь, для чего использовано более 70 тысяч кубометров грунта, - рассказывают в дорожной организации. - К 1 декабря количество рабочих на объекте будет увеличено почти до 100 человек.

Напомним, весь процесс возведения объездной магистрали вокруг Волгограда разделен на три части. На первом этапе построят участок дороги протяженностью более 12 километров, который соединит две трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей имени 40 лет ВЛКСМ. Завершить этот этап планируют в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU