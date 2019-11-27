Рекорд России: школьница из Астрахани отрастила самые длинные волосы

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-27T15:51:10+03:00

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Юная школьница из Астрахани Злата Николаева прославилась на всю страну… своими волосами. Эта девочка к своим 11-ти годам отпустила такие косы, что побила все рекорды. Теперь эта длинноволосая рыжая красавица значится в Книге рекордов России. Именно оттуда "КП-Волгоград" и узнал об астраханской "Рапунцель".

Эксперты аккуратно измерили длину ее волос и получилось - 142 сантиметра! Это почти на 10 сантиметров больше, чем у обладательницы прошлого рекорда - Лады Гордеевой из Новокузнецка Кемеровской области. Ее результат составлял 133 сантиметра. До нее самой длинноволосой считалась Стефания Смирная из Ставропольского края с длиной волос 117 сантиметров.

По условиям экспертов «Книги рекордов России» минимальный шаг для побития рекорда - 5 сантиметров. Это значит, что забрать почетный статус у 11-летней Златы из Астрахани сможет только девочка, которая отрастит волосы длиной не менее 147 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU