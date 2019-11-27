Сталинградскому тополю подрежут крону, чтобы не упал на прохожих

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-27T15:09:48+03:00

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Сталинградский тополь пережил многое за свою столетнюю жизнь, но время нещадно. Дерево стареет. Сегодня, после тщательного обследования, специалисты волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита» вынесли не очень утешительный вердикт - тополь болен и его надо срочно «омолодить».

Чтобы посмотреть, что происходит у тополя внутри, специалисты использовали высокотехнологичный импульсный томограф «ARBOTOM», а также стандартные измерительные приборы.

- Экспертиза показала, что тополь имеет внутренние повреждения древесины (ядровая гниль), в основном, в средней части ствола, из-за чего она утратила свою прочность, - говорят специалисты «Рослесзащиты».

Но есть и хорошая новость: жизнь Сталинградского тополя можно продлить. Сейчас крона дерева, окружностью 10 метров, расположена неравномерно. Одна из веток нависает над пешеходной зоной под углом в 35 градусов и может создать дисбаланс, угрожающий падением дерева при неблагоприятных погодных условиях. Вот ее и надо спилить.

- Кроме того, надо провести кронирование тополя, что даст возможность расти новым побегам вертикально и позволит за один сезон сформировать правильную форму кроны, не создающую угрозы для прохожих. Данные мероприятия уменьшат нагрузку на основание дерева, снизят колебательный эффект, что позволит предотвратить облом ветвей в кроне и слом ствола, - уверяют эксперты.

И напоминают (для особо волнительных), что Сталинградскому тополю скоро сто лет, потому он нуждается в особых мерах по уходу и содержанию. При этом акцентируют на том, что обрезку дереву надо сделать до начала весеннего сокодвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU