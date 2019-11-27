Сталинградскому тополю подрежут крону, чтобы не упал на прохожих
Сталинградский тополь пережил многое за свою столетнюю жизнь, но время нещадно. Дерево стареет. Сегодня, после тщательного обследования, специалисты волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита» вынесли не очень утешительный вердикт - тополь болен и его надо срочно «омолодить».
Чтобы посмотреть, что происходит у тополя внутри, специалисты использовали высокотехнологичный импульсный томограф «ARBOTOM», а также стандартные измерительные приборы.
- Экспертиза показала, что тополь имеет внутренние повреждения древесины (ядровая гниль), в основном, в средней части ствола, из-за чего она утратила свою прочность, - говорят специалисты «Рослесзащиты».
Но есть и хорошая новость: жизнь Сталинградского тополя можно продлить. Сейчас крона дерева, окружностью 10 метров, расположена неравномерно. Одна из веток нависает над пешеходной зоной под углом в 35 градусов и может создать дисбаланс, угрожающий падением дерева при неблагоприятных погодных условиях. Вот ее и надо спилить.
- Кроме того, надо провести кронирование тополя, что даст возможность расти новым побегам вертикально и позволит за один сезон сформировать правильную форму кроны, не создающую угрозы для прохожих. Данные мероприятия уменьшат нагрузку на основание дерева, снизят колебательный эффект, что позволит предотвратить облом ветвей в кроне и слом ствола, - уверяют эксперты.
И напоминают (для особо волнительных), что Сталинградскому тополю скоро сто лет, потому он нуждается в особых мерах по уходу и содержанию. При этом акцентируют на том, что обрезку дереву надо сделать до начала весеннего сокодвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU