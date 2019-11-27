В Волгограде на территории областной больницы «ГАЗель» задавила пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-27T14:29:10+03:00

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Обычно в волгоградскую больницу №1 пострадавших и больных привозят на «скорой», а сегодня 83-летняя бабушка получила травмы прямо на территории медучреждения. Ее сбила «ГАЗель». Случилось это сегодня, 27 ноября.

Как стало известно «КП-Волгоград» из собственных источников произошло следующее: пожилая женщина шла в больницу на прием к врачу, когда ей вдруг стало плохо. Пенсионерка потеряла равновесие и рухнула прямо на дорогу. На беду с территории больницы как раз выезжала «ГАЗель», принадлежащая аптечной сети ООО «Родэс» (они арендуют помещение в медучреждении). Женщина упала как раз под колеса машины.

Медработники, которые стали свидетелями случившегося, тут же доставили пострадавшую в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время состояние пенсионерки оценивается, как стабильно тяжелое, женщине оказывается комплекс реанимационных мер.

Факт ДТП корреспондентам «КП-Волгоград» подтвердили в администрации. На место авари вызвали полицию, которая сейчас выясняет все обстоятельства случившегося. Известно, что бабушка не являлась пациенткой ГБУЗ «ВОКБ №1».

ИСТОЧНИК KP.RU