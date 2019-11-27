В Волгограде за год убрали 65 огромных свалок

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-27T13:47:59+03:00

Больше всего мусора скопилось в оврагах и балках

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К сожалению, экологическая культура в Волгограде хромает: многие балки и овраги в городе захламлены мусором. Только в этом году с территории Волгограда коммунальщики убрали 65 таких свалок. В общей сложности вывезли около четырех тысяч кубометров бытовых отходов. И работы еще много.

Выбрасывают мусор в овраги не только рядовые волгоградцы, некоторые нерадивые предприниматели сбрасывают сюда отходы целыми грузовиками. Только в Тракторозаводском районе накопилось с десяток таких несанкционированных свалок. В этом году с улиц Ключевая, Героев Тулы, Прокофьева и поселка Нижний Тракторный вывезли порядка 800 кубометров мусора.

- Одной из последних была убрана свалка на территории, прилегающей к Хлебозаводу № 4. Отсюда специалисты МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» вывезли порядка 40 тонн мусора, основную часть которого составляли строительные отходы, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Еще 27 свалок ликвидировали в Красноармейском районе. Вместе с волонтерами и просто неравнодушными к своему городу людьми очистили и территорию с Волгоградским областным центром народного творчества.

- Есть идея сделать на этом месте парк развлечений с привлечением инвестиционных средств, - делятся планами в администрации города.

В Советском районе очистили 19 свалок, в Кировском - 13.

Но, как говорят - «чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят». Поэтому, чтобы в дальнейшей предотвратить скопление в этих местах отходов, муниципалитет устанавливает специальные ограждения, которые будут преграждать путь грузовым машинам.

Такие преграды уже поставили в парке «Комсомольский», который в этом году также привели в порядок. И даже высадили здесь около ста саженцев дуба.

- Уборка захламленных территорий производится как при помощи собственной техники, так и с привлечением лицензированных организаций в рамках муниципальных контрактов, заключенных в результате открытых аукционов, - уточняют в мэрии Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU