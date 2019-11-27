Отреставрированный БК-31 привезли на Набережную Волгограда

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-27T14:20:24+03:00

Уже в первых числах декабря бронекатер установят на площадку и накроют саркофагом

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Бронекатер БК-31, защищавший Сталинград, который два года назад подняли со дна Волги, сегодня доставили на Центральную Набережную Волгограда. Теперь он выглядит почти, как новый. Два года над его восстановлением работали специалисты Красноармейского судоремонтного завода. Сегодня эти люди вместе с представителями военно-исторического музея «Наследие» провели еще одну уникальную операцию - транспортировали его на Набережную в центр города.

Площадка под катер-памятник уже почти готова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Именно здесь для него уже подготовили площадку - рядом с памятником героям Волжской военной флотилии. На следующей неделе бронекатер установят и накроют специальным саркофагом, чтобы сберечь от дальнейшего разрушения.

Вот так будет выглядеть новый памятник на Набережной.

Напомним, этот «плавающий танк» нашли в 2017-м между островом Голодный и Воложкой-Куропаткой. Власти приняли решение сделать из него памятник и открыть к 75-летию Великой Победы - в мае 2020-го.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/746419" frameborder="0"></iframe> Бронекатер, поднятый со дна Волги, после реставрации привезли на Набережную Волгограда.Автор видео - военно исторический музей "Наследие"

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ИСТОЧНИК KP.RU