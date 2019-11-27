Астрахань назвали самым «кошачьим» городом

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-27T12:31:46+03:00

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Споры между «собачниками» и «кошатниками» идут бесконечно: у каждой стороны свою доводы в пользу своих любимцев. Однако, по данным соцопроса, которое провела исследовательская компания Zoom Market, все-таки больше россиян отдают предпочтение кошкам. Они уверяют, что из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев. А знаете, где живет больше всего любителей кошек? Оказывается в Астрахани.

Эксперты компании сделали такой вывод на основе опроса. Они обзвонили жителей 22-х городов с вопросами: «Есть ли у вас домашнее животное? Какое?». Опросили более 2600 человек. И составили рейтинг самых «кошачьих» городов.

Первая «пятерка» выглядит так: Астрахань, Москва, Самара, Питер, Новосибирск. Волгоград в этом списке только на 18-м месте. Ростов на 10-м, Воронеж - на 14-м. Замыкают рейтинг Челябинск и Махачкала.

ИСТОЧНИК KP.RU