2019-11-27T12:31:46+03:00
Общество

Астрахань назвали самым «кошачьим» городом

Волгоград в этом рейтинге на 18-м месте
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Споры между «собачниками» и «кошатниками» идут бесконечно: у каждой стороны свою доводы в пользу своих любимцев. Однако, по данным соцопроса, которое провела исследовательская компания Zoom Market, все-таки больше россиян отдают предпочтение кошкам. Они уверяют, что из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев. А знаете, где живет больше всего любителей кошек? Оказывается в Астрахани.

Эксперты компании сделали такой вывод на основе опроса. Они обзвонили жителей 22-х городов с вопросами: «Есть ли у вас домашнее животное? Какое?». Опросили более 2600 человек. И составили рейтинг самых «кошачьих» городов.

Первая «пятерка» выглядит так: Астрахань, Москва, Самара, Питер, Новосибирск. Волгоград в этом списке только на 18-м месте. Ростов на 10-м, Воронеж - на 14-м. Замыкают рейтинг Челябинск и Махачкала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24