Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение
В Волжском горсуде огласили приговор по делу о взрыве бытового газа на барже. На скамье подсудимых - сотрудник «АО «Волжского судостроительно-ремонтного завода» Станислав Королёв, который был ответственным лицом за проведение ремонтных работ. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда.
Напомним, трагедия эта случилась в Волжском 23 июля 2018-го. На несамоходной барже «3109-НП Техно» компания ООО «Бриз» проводила ремонтные работы, как вдруг прогремел взрыв. Баржу разорвало изнутри в клочья. Три работника АО «ВССРЗ» погибли на месте.
Из вердикта суда: «сотрудники ООО «Бриз» нарушили технику безопасности при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. В связи с чем произошёл взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи».
Королев свою вину в случившемся отрицать не стал и во всем сознался. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.
- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточняют в пресс-службе суда.
Вторым обвиняемым по уголовному делу проходит руководитель ООО «Бриз» Юрий Киселев. Ему суд вынесет вердикт 9 декабря.
В Волжском взорвалась баржа.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU