2019-11-27T12:13:27+03:00
Происшествия

Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение

Ответственный за охрану труда на заводе отправится за решетку на два года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Взрыв произошел в грузовом отсеке.Взрыв произошел в грузовом отсеке.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В Волжском горсуде огласили приговор по делу о взрыве бытового газа на барже. На скамье подсудимых - сотрудник «АО «Волжского судостроительно-ремонтного завода» Станислав Королёв, который был ответственным лицом за проведение ремонтных работ. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда.

Напомним, трагедия эта случилась в Волжском 23 июля 2018-го. На несамоходной барже «3109-НП Техно» компания ООО «Бриз» проводила ремонтные работы, как вдруг прогремел взрыв. Баржу разорвало изнутри в клочья. Три работника АО «ВССРЗ» погибли на месте.

Из вердикта суда: «сотрудники ООО «Бриз» нарушили технику безопасности при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. В связи с чем произошёл взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи».

Королев свою вину в случившемся отрицать не стал и во всем сознался. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - уточняют в пресс-службе суда.

Вторым обвиняемым по уголовному делу проходит руководитель ООО «Бриз» Юрий Киселев. Ему суд вынесет вердикт 9 декабря.

В Волжском взорвалась баржа.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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