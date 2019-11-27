В Волгограде у оренбуржца нашли 20 тысяч наркодоз

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-27T10:08:22+03:00

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Еще одного «курьера», который распространял наркотики, поймали в Волгограде. 27-летний парень приехал в наш город аж из Оренбургской области города Кувандык. Сначала он там делали «закладки», потом решил «расширить географию работы» и стал этим заниматься в Волгограде.

Как установили следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, парень получал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и раскладывал по «тайникам». Потом через всевозможные мессенджеры, сообщал координаторы закладок розничным распространителям. Вычислили распространителя сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД. Оренбуржца взяли с поличным, когда он делал очередную «закладку».

- У мужчины изъяли синтетический наркотик, количества которого бы хватил для изготовления порядка 20 тысяч разовых наркотических доз, - уточняют в региональном Главке. Наркосбытчика обвиняют по трем статьям. Уголовное дело передают в суд, и грозит ему большой срок за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU