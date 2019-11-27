2019-11-27T09:41:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «Ока» улетела с дороги на дерево, а «двенашка» - в реку

Водители не справились с управлением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители никак не перестроятся на зимний режим вождения, вот и последствия.Водители никак не перестроятся на зимний режим вождения, вот и последствия.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Едва изморозь покрыла дороги Волгоградской области, как число аварий стало увеличиваться. Причем все чаще по причине того, что водители «не справились с управлением». Вот утром 26 ноября 22-летний водитель так разогнался на своем «ВАЗ-2112» по трассе «СызраньСаратов – Волгоград», что совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Машина упала в речку и перевернулась. Случилось это в Дубовском районе примерно в 8 утра.

- Водитель и его 27-летний пассажир с травмами госпитализированы, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Днем еще одна легковушка оказалась в кювете. На этот раз - «ОКА». 52-летний водитель ехал по дороге «Донской - Ляпичев – Крепь», на 13 километре не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. С травмами его увезли в больницу.

А в Тракторозаводском районе Волгограда 19-летний парень на «Мерседес Бенц Е 200», видимо, отвлекся за рулем, и врезался в световую опору. Жив остался, но в больнице полежать ему придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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