2019-11-27T09:28:31+03:00
Общество

Волгоградские власти пообещали, что сдадут долгострои в ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»

Всего в списке проблемных числится 38 высоток
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты регионального парламента вновь обсуждали тему долгостроев в Волгоградской области. Годы идут, а проблема все еще до конца не решена. И хоть ситуация и сдвинулась с мертвой точки, на данный момент в регионе остаются еще 38 проблемных новостроек.

Сегодня в центре внимания депутатов облдумы были 14 многоквартирных домов - долгостроев, расположенных в Советском, Центральном, Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Волжском, Краснослободске и Городище. Среди самых проблемных - ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский», где сроки возобновления строительства постоянно сдвигаются.

В региональной инспекции Госстройнадзора пояснили: мол, это связано с тем, что процедура банкротства прежнего застройщика еще не введена в судебном порядке. Только после этого новый инвестор, с которым заключено соглашение о завершении проектов, может зайти на объекты.

При этом в Облстройнадзоре заверили, что даже, если новый застройщик не справится с завершением объектов, высотки все равно сдадут. Просто в этом случае функции инвестора-застройщика возьмет на себя недавно созданный региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, который профинансирует работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение
Покупали машины и шмотки: три студентки юрфака сели на 12 лет за закладки
В Волгограде у оренбуржца нашли 20 тысяч наркодоз
Под Волгоградом «Ока» улетела с дороги на дерево, а «двенашка» - в реку
На юге Волгограда автоледи сбила 8-летнего школьника
Волго-Ахтубинску пойму обводнят благодаря 30-километровому каналу
В Волгограде улучшают работу тепловых пунктов и котельных
Волгоградка получила маткапитал за фиктивную "двойню"
Пенсионеры Волгоградской области получают 13 405 рублей в месяц
Осенний паводок закончился: Волжская ГЭС закрыла затворы
«Почта России» потеряла семейные реликвии, которые волгоградка отправила в США
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами