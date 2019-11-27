Волгоградские власти пообещали, что сдадут долгострои в ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-27T09:28:31+03:00

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Депутаты регионального парламента вновь обсуждали тему долгостроев в Волгоградской области. Годы идут, а проблема все еще до конца не решена. И хоть ситуация и сдвинулась с мертвой точки, на данный момент в регионе остаются еще 38 проблемных новостроек.

Сегодня в центре внимания депутатов облдумы были 14 многоквартирных домов - долгостроев, расположенных в Советском, Центральном, Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Волжском, Краснослободске и Городище. Среди самых проблемных - ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский», где сроки возобновления строительства постоянно сдвигаются.

В региональной инспекции Госстройнадзора пояснили: мол, это связано с тем, что процедура банкротства прежнего застройщика еще не введена в судебном порядке. Только после этого новый инвестор, с которым заключено соглашение о завершении проектов, может зайти на объекты.

При этом в Облстройнадзоре заверили, что даже, если новый застройщик не справится с завершением объектов, высотки все равно сдадут. Просто в этом случае функции инвестора-застройщика возьмет на себя недавно созданный региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, который профинансирует работы.

ИСТОЧНИК KP.RU