На юге Волгограда автоледи сбила 8-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-27T09:00:00+03:00

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Зима уже пришла, а волгоградские водители все никак не перестроятся на зимний режим вождения - отсюда и такое количество ДТП на дорогах. Только за минувшие сутки на волгоградских дорогах сбили четырех пешеходов. В их числе и 8-летнего мальчика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, школьник возвращался со школы домой, когда угодил под машину. Случилось это в час дня на улице Писемского. Причем мальчишка переходил дорогу по «зебре», когда его сбила «Киа Спектра». За рулем иномарки была 38-летняя волгоградка, она и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок жив, с травмами увезли его в больницу.

Вечером того же дня под колеса угодила 60-летняя женщина, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте по улице Куприна. Выскочила бабушка на дорогу так внезапно, что водитель «ПАЗ-4234» не успел затормозить.

Еще двух пешеходов сбили в Волжском. 33-летний мужчина решил перебежать дорогу по улице Карбышева в неположенном месте и его сбил 24-летний водитель на «десятке». А 34-летний волжанин оказался под колесами «Тойоты Раф-4», за рулем которой была 32-летняя женщина. Это она, выезжая с прилегающей территории по ул. 7 Автодорога, при повороте налево не пропустила пешехода. Благо травмы все пострадавшие получили не смертельные.

ИСТОЧНИК KP.RU