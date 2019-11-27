2019-11-27T09:00:00+03:00
Происшествия

На юге Волгограда автоледи сбила 8-летнего школьника

За сутки в области под колесами машин оказались четыре пешехода
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зима уже пришла, а волгоградские водители все никак не перестроятся на зимний режим вождения - отсюда и такое количество ДТП на дорогах. Только за минувшие сутки на волгоградских дорогах сбили четырех пешеходов. В их числе и 8-летнего мальчика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, школьник возвращался со школы домой, когда угодил под машину. Случилось это в час дня на улице Писемского. Причем мальчишка переходил дорогу по «зебре», когда его сбила «Киа Спектра». За рулем иномарки была 38-летняя волгоградка, она и вызвала полицию и скорую помощь. Ребенок жив, с травмами увезли его в больницу.

Вечером того же дня под колеса угодила 60-летняя женщина, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте по улице Куприна. Выскочила бабушка на дорогу так внезапно, что водитель «ПАЗ-4234» не успел затормозить.

Еще двух пешеходов сбили в Волжском. 33-летний мужчина решил перебежать дорогу по улице Карбышева в неположенном месте и его сбил 24-летний водитель на «десятке». А 34-летний волжанин оказался под колесами «Тойоты Раф-4», за рулем которой была 32-летняя женщина. Это она, выезжая с прилегающей территории по ул. 7 Автодорога, при повороте налево не пропустила пешехода. Благо травмы все пострадавшие получили не смертельные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновного во взрыве баржи в Волжском отправили в колонию-поселение
Покупали машины и шмотки: три студентки юрфака сели на 12 лет за закладки
В Волгограде у оренбуржца нашли 20 тысяч наркодоз
Под Волгоградом «Ока» улетела с дороги на дерево, а «двенашка» - в реку
Волгоградские власти пообещали, что сдадут долгострои в ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»
Волго-Ахтубинску пойму обводнят благодаря 30-километровому каналу
В Волгограде улучшают работу тепловых пунктов и котельных
Волгоградка получила маткапитал за фиктивную "двойню"
Пенсионеры Волгоградской области получают 13 405 рублей в месяц
Осенний паводок закончился: Волжская ГЭС закрыла затворы
«Почта России» потеряла семейные реликвии, которые волгоградка отправила в США
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами