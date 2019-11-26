Волго-Ахтубинску пойму обводнят благодаря 30-километровому каналу

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-26T19:23:50+03:00

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Спасти Волго-Ахтубинскую пойму от засухи и ее катастрофических последствий для людей и природы помогут не только новые гидротехнические сооружения, но и 30-километровый деривационный канал. Согласно проекту, который появился на сайте госзакупок, он протянется от села Верхнепогромное до Заяра и обеспечит дополнительное обводнение поймы. Пока неизвестно, когда масштабный проект воплотится в жизнь, сейчас идет речь лишь об изучении местности.

Цена за полевые инженерно-геологические изыскания немаленькая - 34 966 666,67 рублей. Кто будет финансировать работы, тоже неизвестно. Заказчиком выступает «Проектно-изыскательский научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука. За эти деньги подрядчик предоставит исходные данные, которые необходимы для подготовки проекта самого строительства канала. По В результате обводнение Волго-Ахтубинской поймы должно быть не менее 100 м3/с с устройством ГЭС мощностью не менее 25 МВт.

ИСТОЧНИК KP.RU