В Волгограде улучшают работу тепловых пунктов и котельных

СЕГОДНЯ 18:23 2019-11-26T18:23:39+03:00

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Работы по улучшению системы отопления в многоэтажных домах и социальных учреждениях Волгограда ведутся круглогодично. Сейчас «Концессии теплоснабжения» реализуют инвестиционную программу по реконструкции 8 ЦТП. Масштабные работы коснулись практически всех районов города-героя, но никак не отразились на подаче тепла и горячей воды в квартиры и дома горожан.

Параллельно модернизируют 7 котельных, где критично износилось оборудование. Например, в Кировском районе уже заменили старый котел, обновляют газоснабжение. В Ворошиловском в котельной №82 проблем оказалось больше, но все их удалось решить.

- Здесь завершены работы по восстановлению антикоррозийного покрытия ствола дымовой трубы, аэрационной колонны, площадок и металлоконструкций трех котлов, а также восстановлена теплоизоляция технологических трубопроводов. А в 2020-2021 годах планируется комплексная реконструкция котельной в части замены технологического оборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессии».

Полным ходом идут работы в Тракторозаводском районе. Система1966 года сильно устарела, котлы текли. Основные проблемы уже исправлены, но в 2020 году здесь проведут глобальную реконструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU