2019-11-26T17:52:26+03:00
Происшествия

Волгоградка получила маткапитал за фиктивную "двойню"

Ей дали полтора года колонии и обязали вернуть украденные 365 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Ворошиловсий районный суд рассмотрел дело о мошенничестве с материнским капиталом, который волгоградка получила за несуществующую двойню. В 2011 году женщина подделала документы, в которых указывалось, что она родила детей дома без медицинской помощи. Фиктивные справки отнесла в ПФР, а после потребовала законные 365 698 рублей на якобы покупку дома для детишек. Конечно, обман вскоре раскрылся, но денег уже не было, зато полицейские поймали саму мошенницу.

В 2016 году ей дали почти полтора года колонии-поселения. Но срок сроком, а деньги государственные никто дарить аферистке не собирался. ПФР обратился в суд с требованием вернуть все до копейки.

- Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о законности требований истца. Исковые требования Отделения ПФР по Волгоградской области удовлетворены в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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