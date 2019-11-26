Пенсионеры Волгоградской области получают 13 405 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-26T17:32:49+03:00

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Волгоградстат отчитался о численности пенсионеров в Волгоградской области и их выплатах. Аналитики проанализировали десять месяцев 2019 года. Выводы печальны: если в феврале количество пенсионеров перевалило за 770 тысяч, то сегодня их гораздо меньше.

- Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 октября 2019 года составила 761,2 тысяч человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Конечно, размер пенсии, согласно отчету, только вырос. Если в начале года он был 13,3 тысяч рублей в месяц, то сегодня пенсионер в среднем получает 13 405,3 рубля. Львиная доля людей, которые дождались заслуженного отдыха, вынуждена работать. По последним данным, это число перевалило за 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU