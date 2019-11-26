2019-11-26T17:32:49+03:00
Общество

Пенсионеры Волгоградской области получают 13 405 рублей в месяц

Большая часть волгоградцев на пенсии вынуждена работать
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградстат отчитался о численности пенсионеров в Волгоградской области и их выплатах. Аналитики проанализировали десять месяцев 2019 года. Выводы печальны: если в феврале количество пенсионеров перевалило за 770 тысяч, то сегодня их гораздо меньше.

- Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 октября 2019 года составила 761,2 тысяч человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Конечно, размер пенсии, согласно отчету, только вырос. Если в начале года он был 13,3 тысяч рублей в месяц, то сегодня пенсионер в среднем получает 13 405,3 рубля. Львиная доля людей, которые дождались заслуженного отдыха, вынуждена работать. По последним данным, это число перевалило за 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волго-Ахтубинску пойму обводнят благодаря 30-километровому каналу
В Волгограде улучшают работу тепловых пунктов и котельных
Волгоградка получила маткапитал за фиктивную "двойню"
Осенний паводок закончился: Волжская ГЭС закрыла затворы
«Почта России» потеряла семейные реликвии, которые волгоградка отправила в США
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами