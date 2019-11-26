«Почта России» потеряла семейные реликвии, которые волгоградка отправила в США

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-26T16:30:53+03:00

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Жительница Волгограда решила наказать «Почту России» и взыскать с нее компенсацию морального вреда. Женщина не выдержала, когда за год из трех ее посылок, которые она направляла дочери в США, дошла до адресата только одна. И, надо сказать, она выиграла суд.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стала посылка, которую волгоградка отправила в Штаты накануне нового 2018 года. Женщина хотела, чтобы дочь получила к рождественским праздникам дорогие семье личные вещи. Но посылка затерялась в пути. Волгоградка даже написала заявление о ее розыске, но через время ФГУП «Почта России» заявило, что почтовое отправление утеряно и в качестве компенсации ей выплатят 6518 рублей.

Деньги ей отдали, но разве они покроют ценность дорогих сердцу вещей и боль от их утраты? Именно поэтому волгоградка решила стребовать в суде еще и компенсацию морального вреда. И, как рассказали «КП-Волгоград», Центральный суд согласился с требованиями потерпевшей. «Почта России» заплатит женщине 1000 рублей в качестве компенсации, и еще 500 рублей штрафа.

Решение еще может быть оспорено сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU