В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-26T14:32:28+03:00

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В Волгограде на улице Череповецкой появится новая «зебра». Причем не просто пешеходный переход, а регулируемый - со светофорами. Сделают его на участке между улицами Автотранспортная и Максимовский разъезд (на подъеме от с Первой продольной магистрали к СХИ).

В мэрии поясняют, что жители этого микрорайона (а поблизости расположен поселок кирпичного завода) давно просили городские власти о пешеходном переходе. Движение по улице интенсивное, а расстояние до ближайших «зебр» более 500 метров. Людям пошли навстречу.

- Рабочие уже приступили к работе - сейчас подводят линию энергоснабжения для светофоров. Всего здесь установят 14 светодиодных светофоров с системой обратного отсчета. Они обеспечат безопасный переход к остановкам общественного транспорта - по ходу движения в центр города и выезд с дороги по улице Максимовский разъезд на магистраль, - поясняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Кроме светофоров и собственно «зебры» здесь установят соответствующие дорожные знаки и сделают удобный съезд с тротуара для маломобильных горожан. Перильное ограждение, которое сейчас установлено вдоль дороги, демонтируют на участке в 20 погонных метров.

Завершить все работы должны в течение месяца (с учетом погодных условий).

ИСТОЧНИК KP.RU