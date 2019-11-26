2019-11-26T14:12:42+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС

Это позволит удержать воду во время весенних разливов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За месяц должны завершить еще 4 ГТС. Фото: администрация Волгоградской областиЗа месяц должны завершить еще 4 ГТС. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Волго-Ахтубинская пойма – особая территория. Она дает жизнь тысячам животным и растениям, «снабжает» чистым воздухом миллионный город, делает нашу жизнь ярче. Но пойма – хрупкий механизм, который может сломаться из-за гор мусора, пожаров или засухи. И во многом от нас зависит, увидят ли пойму наши внуки, или к этому времени останется лишь засушенная территория. В последние несколько лет выделяются немалые деньги, чтобы восстановить природный парк, предупредить губительное воздействие различных факторов. И работы продолжаются. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» с начала года построили пять ГТС.

Гидротехнические сооружения позволяют оптимизировать гидрологический режим, поддержать нужный уровень воды, пополнить водоносные горизонты. И это действительно работает. Этот год был засушливым, максимальные сбросы были всего 25 тысяч кубометров в секунду и продержали их 5 дней. Вода успела зайти в пойму и задержать их во многих ериках позволили как раз ГТС. Они не дали воде быстро уйти. Так что колодцы в селах не пересохли. Кроме того, строительство водовыпусков возле хуторов Закутский, Чапаевец, Невидимка и Сахарный даст возможность для строительства дорог, которые теперь во время весеннего половодья не размоет.

Кстати, еще четыре ГТС собираются сдать до нового года. Строительство большинства из них находится в завершающей стадии. Так что половодье 2020 Волго-Ахтубинская пойма встретит подготовленной.

Заканчиваются работы и по реабилитации озера Запорное, ериков Судомойка и Сахарный. Оттуда вывезли донные отложения, избавились от зарослей кустарников возле берега, укрепили и озеленили откосы, посеяли траву. Вдоль берега посадили 5,5 тысяч деревьев и кустарников.

В следующем году работы по реабилитации поймы должны продолжить. А если смотреть планы на пять лет, то власти обещают восстановить 93 водоема и построить 73 водопропускных сооружения. Также в ближайшие несколько лет в Волго-Ахтубинской поймы должны построить комплекс ГТС для наполнения водой Ахтубы и всей поймы. Проектирование масштабного замысла намечено на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волжском пять соток земли отравили химикатами
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами
Волгоградцы задолжали миллиард налогов
В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП
Школьник потерял два пальца подорвавшись на петарде
В Волгограде гололед: спецмашины вывели на обработку дорог
300 чиновников и депутатов наказали за неверные данные в декларациях
Под Волгоградом город остался без света из-за аварии на подстанции
На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты
Волгоградка на «четырнадцатой» устроила двойную аварию
В Волгограде поймали водителя, насмерть сбившего пешехода
Владимир Путин дал волгоградским властям год на ремонт спортшколы Исинбаевой
Акция: волгоградцев бесплатно проверят на ожирение
Жалобы сидящих без тепла волгоградцев принимают в мэрии
«Помогите птичке!»: в Астрахани спасали привязанную к дереву ворону
С тренажера - за решетку: в Волгограде приставы поймали алиментщика в фитнес-клубе
В центре Волгограда за 876 тысяч поставят старую елку
В Астрахани после крупного пожара у судозавода погиб водолаз
Мэрия Волгограда оштрафует «ВАП» на нарушения на маршруте №61
В Волгограде рецидивист на улице ограбил 16-летнего подростка
Три года условно: астраханскому экс-министру ЖКХ вынесли приговор
В Волгоградской области запустят электропоезда «Ласточки»