В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-26T14:12:42+03:00

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Волго-Ахтубинская пойма – особая территория. Она дает жизнь тысячам животным и растениям, «снабжает» чистым воздухом миллионный город, делает нашу жизнь ярче. Но пойма – хрупкий механизм, который может сломаться из-за гор мусора, пожаров или засухи. И во многом от нас зависит, увидят ли пойму наши внуки, или к этому времени останется лишь засушенная территория. В последние несколько лет выделяются немалые деньги, чтобы восстановить природный парк, предупредить губительное воздействие различных факторов. И работы продолжаются. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» с начала года построили пять ГТС.

Гидротехнические сооружения позволяют оптимизировать гидрологический режим, поддержать нужный уровень воды, пополнить водоносные горизонты. И это действительно работает. Этот год был засушливым, максимальные сбросы были всего 25 тысяч кубометров в секунду и продержали их 5 дней. Вода успела зайти в пойму и задержать их во многих ериках позволили как раз ГТС. Они не дали воде быстро уйти. Так что колодцы в селах не пересохли. Кроме того, строительство водовыпусков возле хуторов Закутский, Чапаевец, Невидимка и Сахарный даст возможность для строительства дорог, которые теперь во время весеннего половодья не размоет.

Кстати, еще четыре ГТС собираются сдать до нового года. Строительство большинства из них находится в завершающей стадии. Так что половодье 2020 Волго-Ахтубинская пойма встретит подготовленной.

Заканчиваются работы и по реабилитации озера Запорное, ериков Судомойка и Сахарный. Оттуда вывезли донные отложения, избавились от зарослей кустарников возле берега, укрепили и озеленили откосы, посеяли траву. Вдоль берега посадили 5,5 тысяч деревьев и кустарников.

В следующем году работы по реабилитации поймы должны продолжить. А если смотреть планы на пять лет, то власти обещают восстановить 93 водоема и построить 73 водопропускных сооружения. Также в ближайшие несколько лет в Волго-Ахтубинской поймы должны построить комплекс ГТС для наполнения водой Ахтубы и всей поймы. Проектирование масштабного замысла намечено на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU