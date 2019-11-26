В Волжском пять соток земли отравили химикатами

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-26T13:55:54+03:00

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Не все, к сожалению, волгоградцы еще понимают, что земля - особая ценность, и ее надо также беречь, и за ее порчу также грозит ответственность. Вот очередное уголовное дело по факту «порчи земли» завели в Волжском. Там кто-то разлил бензин. Много бензина. Так, что пять соток земли отравлены на многие годы вперед.

Началось все с проверки УЭБиПК, которые расследовали факты разворовывания бывшего завода в Волжском. В ходе расследования и обнаружилось, что процессе переработки нефтяного сырья неустановленные лица допустили утечку химических веществ на земельный участок. Факты нарушений передали в Волгоградскую природоохранную прокурору. Эксперты-экологи подсчитали, что химикатами залили ни много, ни мало - целых пять соток земли (500 квадратных метров).

- Принадлежит этот участок, расположенный в Волжском по улице 9-я автодорога, физическому лицу. Он и пожаловался правоохранителям. Нами была проведена проверка. Ущерб, который причинили почве, как объекту окружающей среды, составил более 1,6 миллиона рублей, - уточняет Куртуков Александр, помощник Волгоградского природоохранного прокурора.

Ущерб серьезный и уже попадает под статью УК, поэтому материалы передали в УВД города Волжский. Полиция завела уголовное дело. Грозит виновникам крупный штраф - до 200 тысяч рублей.

Также заплатит штраф за небрежное отношение к земле еще один нерадивый волгоградец. Он владеет участком площадью 250 гектаров на территории Окладненского сельского поселения Урюпинского района. Причем участок этот относится к землям сельскохозяйственного назначения, то есть особо ценная. Вот только распорядаются ней бездарно. Как показала проверка специалистов Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия вся земля захламлена бытовыми отходами, строительным мусором, навозом и сухими ветками.

- Кроме того, участок зарос многолетними сорняками (марь белая, осот, полынь и так далее), высота травостоя в пределах 50-70 сантиметров, - уточняют в Россельхознадзоре.

И напоминают, что собственники таких земель по закону обязаны защищать их и беречь.

ИСТОЧНИК KP.RU