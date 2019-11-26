2019-11-26T13:55:54+03:00
Общество

В Волжском пять соток земли отравили химикатами

А в Урюпинском районе нерадивый фермер захламил 250 гектаров пашни
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не все, к сожалению, волгоградцы еще понимают, что земля - особая ценность, и ее надо также беречь, и за ее порчу также грозит ответственность. Вот очередное уголовное дело по факту «порчи земли» завели в Волжском. Там кто-то разлил бензин. Много бензина. Так, что пять соток земли отравлены на многие годы вперед.

Началось все с проверки УЭБиПК, которые расследовали факты разворовывания бывшего завода в Волжском. В ходе расследования и обнаружилось, что процессе переработки нефтяного сырья неустановленные лица допустили утечку химических веществ на земельный участок. Факты нарушений передали в Волгоградскую природоохранную прокурору. Эксперты-экологи подсчитали, что химикатами залили ни много, ни мало - целых пять соток земли (500 квадратных метров).

- Принадлежит этот участок, расположенный в Волжском по улице 9-я автодорога, физическому лицу. Он и пожаловался правоохранителям. Нами была проведена проверка. Ущерб, который причинили почве, как объекту окружающей среды, составил более 1,6 миллиона рублей, - уточняет Куртуков Александр, помощник Волгоградского природоохранного прокурора.

Ущерб серьезный и уже попадает под статью УК, поэтому материалы передали в УВД города Волжский. Полиция завела уголовное дело. Грозит виновникам крупный штраф - до 200 тысяч рублей.

Также заплатит штраф за небрежное отношение к земле еще один нерадивый волгоградец. Он владеет участком площадью 250 гектаров на территории Окладненского сельского поселения Урюпинского района. Причем участок этот относится к землям сельскохозяйственного назначения, то есть особо ценная. Вот только распорядаются ней бездарно. Как показала проверка специалистов Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия вся земля захламлена бытовыми отходами, строительным мусором, навозом и сухими ветками.

- Кроме того, участок зарос многолетними сорняками (марь белая, осот, полынь и так далее), высота травостоя в пределах 50-70 сантиметров, - уточняют в Россельхознадзоре.

И напоминают, что собственники таких земель по закону обязаны защищать их и беречь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде у путепровода на подъеме к СХИ появится новая «зебра» со светофорами
В Волго-Ахтубинской пойме к концу года появится еще четыре новых ГТС
Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю
Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили
Прокуратура заставила чиновников выдать волгоградцу-инвалиду лекарство
Туи и ели увезли с Нулевой продольной на зимовку
В Астрахани мужчина убил свою пожилую мать ходунками
Под Волгоградом сгорел склад с лакокрасочными материалами
Волгоградцы задолжали миллиард налогов
В Астрахани будут судить азербайджанца за смертельное ДТП
Школьник потерял два пальца подорвавшись на петарде
В Волгограде гололед: спецмашины вывели на обработку дорог
300 чиновников и депутатов наказали за неверные данные в декларациях
Под Волгоградом город остался без света из-за аварии на подстанции
На скорости тысяча километров в час: летчики на Су-24М совершили разведывательные полеты
Волгоградка на «четырнадцатой» устроила двойную аварию
В Волгограде поймали водителя, насмерть сбившего пешехода
Владимир Путин дал волгоградским властям год на ремонт спортшколы Исинбаевой
Акция: волгоградцев бесплатно проверят на ожирение
Жалобы сидящих без тепла волгоградцев принимают в мэрии
«Помогите птичке!»: в Астрахани спасали привязанную к дереву ворону
С тренажера - за решетку: в Волгограде приставы поймали алиментщика в фитнес-клубе
В центре Волгограда за 876 тысяч поставят старую елку
В Астрахани после крупного пожара у судозавода погиб водолаз
Мэрия Волгограда оштрафует «ВАП» на нарушения на маршруте №61
В Волгограде рецидивист на улице ограбил 16-летнего подростка
Три года условно: астраханскому экс-министру ЖКХ вынесли приговор
В Волгоградской области запустят электропоезда «Ласточки»