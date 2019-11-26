Под Волгоградом фермер палил из ружья по грибникам, которые случайно зашли на его землю

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-26T13:15:36+03:00

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В Волгограде вынесли приговор 68-летнему пенсионеру. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Он пытался расстрелять людей из ружья.

Все произошло еще в сентябре 2018 года. Двое мужчин отдыхали на турбазе «Рай-город» в Светлоярском районе. Приятели решили пособирать грибы в ближайшем лесочке. Они нашли несколько маслят, но тут неожиданно тихая охота превратилась в громкую. К ним вышел пожилой мужчина. Он стал кричать на грибников, что это его земля и они не имеют права здесь находиться. На что отдыхающие возразили: никаких обозначений, что они на частной территории нет: ни забора, ни аншлагов. Они отсюда не уйдут. В ответ на это мужчина пригрозил их пострелять и убежал.

Снова недоброжелательного хозяина волгоградцы увидели через минут десять, когда они уже находились на берегу затона Волги. К ним бежал вредный собеседник. Неожиданно он вскинул на плечо ружье и стал стрелять. Первая пуля попала одному из грибников в голову, все остальные выстрелы до цели не добрались. Когда патроны закончили, он сбежал.

Раненого мужчину доставили в больницу. Он проходил длительное лечение. Эксперты признали ранение тяжким вредом здоровью.

Известно, что земля, которую он защищал таким странным и неадекватным образом, принадлежит ТОО «Райгородское», которое занимается животноводством. На самого стрелка зарегистрировано ИП.

Свою вину фермер категорически отрицает. Грибников не видел, про стрельбу не знаю, спал в это время на диване. Но свидетелей нет. А вот пострадавший и его друг опознали мужчину.

- Районный суд вынес приговор: 7 лет колонии строгого режима и моральная компенсация 800 тысяч рублей. Обвиняемый обжаловал приговор в областной инстанции, но Волгоградский областной суд оставил приговор в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU