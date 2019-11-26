2019-11-26T12:00:54+03:00
Общество

Денег нет: строительство школы в ЖК «Комарово» в Волгограде опять отложили

Жители микрорайона ждут обещанную школу уже более пяти лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А пока дети проходят больше километра в школу неосвещенной дороге через камыши. Фото Александр Фесенко.А пока дети проходят больше километра в школу неосвещенной дороге через камыши. Фото Александр Фесенко.
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Жители микрорайона «Комарово» в Волгограде уже пять лет оббивают пороги чиновников всех уровней с просьбами построить школу. Комплекс этот достаточно молодой и густонаселенный, семей с детьми живет много, потому образовательное учреждение здесь просто необходимо. Как уже писала «КП-Волгоград» детям приходится идти в школу больше километра по неасфальтированной дороге через камыши. И, ходить им так еще минимум пару лет. На последнее требование жителей этого ЖК, в администрации Волгограда ответили буквально следующее:

«Строительство школы на 1000 мест в ЖК «Комарово» планируется в 2021 году в рамках программы «Развитие образования на территории Волгограда». С припиской - «при условии выделения средств из федерального бюджета».

Вторую обещанную жителям школу (тоже на 1000 мест) планируют строить еще позже - не ранее 2022 года. И опять же только в том случае, если денег на ее возведение дадут из государственной казны.

Эти сроки сдачи, к слову, переносят уже третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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